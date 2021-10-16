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السبت، 16-10-2021 11:27 ص

الحكومة المغربية تصادق على اتفاقين مع الاحتلال الإسرائيلي

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الوكيل الإخباري- أعلنت الحكومة المغربية، أنها ستصادق اليوم السبت على اتفاقين مع الاحتلال الإسرائيلي في مجالات الخدمات الجوية والثقافة والرياضة.

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وأفادت الحكومة في بيان نشرته الوكالة الرسمية أنها ستقر مشروعي قانون للمصادقة على الاتفاقين في اجتماع هو الأول منذ نيل حكومة عزيز أخنوش ثقة البرلمان.


وتحال مشاريع القانونين عقب تصديق الحكومة عليهما إلى غرفتي البرلمان للتصويت، وفي حال التصديق، تنشر في الجريدة الرسمية لتدخل حيز التنفيذ.‎


وفي 10 ديسمبر الماضي، أعلن الاحتلال الإسرائيلي والمغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد توقفها عام 2000، إثر تجميد الرباط العلاقات جراء اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

 

المصدر: شهاب

 

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