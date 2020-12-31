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الخميس، 31-12-2020 04:17 م

الحكومة اليمنية الجديدة تعقد أولى جلساتها في عدن

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الوكيل الاخباري- عقدت الحكومة اليمنية الجديدة، اليوم الخميس، أولى اجتماعاتها في عاصمة البلاد المؤقتة عدن، في قصر المعاشيق، برئاسة رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، بعد يوم من عودتها إلى البلاد.

وعادت الحكومة اليمنية المنبثقة عن اتفاق الرياض، يوم أمس إلى عدن، حيث هز انفجار عنيف مطار العاصمة المؤقتة بالتزامن مع وصول بعض أعضائه، مخلفا عددا من القتلى والجرحى.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية التابعة للحكومة، إن اجتماع اليوم ”خصص لمناقشة الهجوم على مطار عدن الدولي بالتزامن مع وصول الحكومة“.

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المصدر: إرم


 




 

 


 

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