الحكومة اليمنية ترحب بـ 'بيان بروكسل' لوقف إطلاق النار دون شروط

الوكيل الإخباري-رحبت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، بالبيان المشترك للمجلس الوزاري بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي الذي دعا إلى وقف إطلاق النار في اليمن دون شروط مسبقة.

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جاء ذلك وفق بيان لوزارة الخارجية اليمنية وأوردته وكالة سبأ في نسختها "الحكومية".



والإثنين، دعا بيان صادر عن الدورة الـ 26 للمجلس الوزاري بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي في بروكسل، إلى وقف إطلاق النار دون شروط مسبقة والتوصل إلى حل سياسي للنزاع في اليمن، مؤكدا على الحاجة الملحة لتحسين الوضع الإنساني في البلاد.



وثمّنت الحكومة اليمنية، بحسب البيان، "حرص الأشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج، والأصدقاء في الاتحاد الأوروبي على أمن واستقرار اليمن وقلقهما من تدهور الوضع الإنساني في اليمن جراء استمرار الحرب العبثية".



وأشادت، "بالإسهامات المقدمة لمختلف أوجه الدعم لتحسين الوضع الإنساني في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد".



وأعربت الحكومة، "عن تقديرها لموقف دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي ودعمهم لكافة الجهود الهادفة لتحقيق السلام واستعادة الدولة".

وجددت "رفضها التام استخدام المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، اليمن منصة لإدارة العمليات الإرهابية، وبما يهدد الامن والاستقرار في المنطقة".



وشددت الحكومة، "على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لاتخاذ موقف حازم لوقف تلك التصرفات العبثية والإرهابية".



وحتى الساعة 13:30 (ت.غ) لم يصدر تعقيب رسمي من قبل جماعة الحوثي على بيان الحكومة اليمنية.



ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.



وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في نوفمبر /تشرين الثاني الماضي، أنه بنهاية العام 2021، تكون الحرب في اليمن قد أسفرت عن مقتل 377 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر.



وأدت الحرب إلى خسارة اقتصاد البلاد 126 مليار دولار، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، حيث يعتمد معظم السكان البالغ عددهم 30 مليونا على المساعدات، وفق الأمم المتحدة.



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