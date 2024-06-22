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السبت، 22-06-2024 06:46 م

الحوثيون: أصبنا سفينة في بحر العرب بشكل مباشر واستهدفنا حاملة الطائرات الأمريكية آيزنهاور بصواريخ

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الوكيل الإخباري - أعلنت حركة "أنصار الله" في اليمن اليوم السبت، استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "آيزنهاور" شمالي البحرِ الأحمرِ بعدد من الصواريخ، وإصابة سفينة بشكل مباشر في بحر العرب.

وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله" (الحوثيون) العميد يحيى سريع في بيان له: "نفذت القوات البحرية في قواتنا المسلحة عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينة "Transworld navigator" في البحر العربي وذلك بعدد من الصواريخ البالستية وقد أدت العملية إلى إصابة السفينة إصابة مباشرة بفضل الله".

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وأضاف: "جاء استهداف السفينة لانتهاك الشركة المالكةِ لها قرار حظرِ الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة".


وتابع سريع: "ونفذت القوة الصاروخية في قواتنا المسلحة عملية استهداف لحاملة الطائرات الأمريكية "آيزنهاور" شمالي البحر الأحمرِ وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح".


وأكمل: "إن القواتِ المسلحة اليمنية ستواصل تنفيذ عملياتها العسكرية إسنادا وانتصارا للشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. إن القواتِ المسلحة اليمنية لن تتردد في استهداف القطع الحربية الأجنبية المعادية في البحرين الأحمر والعربي وذلك ردا على العدوان على بلدنا ودفاعا عن اليمن العزيز".

 

RT

 




 

 


 

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