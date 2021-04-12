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الإثنين، 12-04-2021 12:50 م

باستخدام 15 طائرة مسيرة وصاروخين باليستيين

الحوثيون: تنفيذ عملية عسكرية واسعة بالعمق السعودي

حركة
المتحدث باسم حركة "أنصار الله" في اليمن، يحيى سريع - أرشيفية


الوكيل الإخباري - أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية، الاثنين، عن تنفيذ عملية عسكرية واسعة في العمق السعودي باستخدام 15 طائرة مسيرة وصاروخين باليستيين.

وقالت في بيان إنه استهداف مصافي شركة أرامكو في منطقتي جدة والجبيل بـ10 طائرات مسيرة نوع "صماد3"، كما تم استهداف مواقع عسكرية حساسة في منطقتي خميس مشيط وجيزان بـ5 طائرات مسيرة نوع "قاصف 2K" وصاروخين بالستيين نوع "بدر1". 

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ولفت الحوثيون إلى أن عملية "الثلاثين من شعبان" استمرت من مساء أمس الأحد، واستمرت حتى فجر الاثنين، وقد حققت أهدافها بنجاح، مؤكدين أن "العمليات مستمرة ومتصاعدة طالما استمر العدوان والحصار على بلدنا"، وفق ما نقلت قناة المسيرة التابعة لجماعة "أنصار الله".

 

وكان التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية أعلن أمس الأحد عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي و6 طائرات بدون طيار مفخخة أطلقهما الحوثيون باتجاه جازان ومناطق أخرى في المملكة.

المصدر : روسيا اليوم 

 

 

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