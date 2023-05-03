الحوثيون: جاهزون لتنفيذ زيارات متبادلة للأسرى

الوكيل الإخباري- أعلنت جماعة أنصار الله عن جاهزيتها لتنفيذ زيارات متبادلة للأسرى في سجونها ولدى الحكومة اليمنية.

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وقال مسؤول ملف الأسرى في الجماعة عبد القادر المرتضى، بعد لقائه في صنعاء مع المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ: "التقينا اليوم بالممثل الأممي ونائبه معين شريم، وناقشنا سبل التقدم في ملف الأسرى".



وأضاف: "أبلغناهم جهوزيتنا الكاملة لتنفيذ الزيارات المتبادلة للأسرى"، التي تم الاتفاق عليها مع الحكومة اليمنية في وقت سابق. وشدد على "أهمية تنفيذ هذه الزيارات".



وتابع مرتضى: "كما أبلغناهم جهوزيتنا الكاملة للمشاركة في جولة المفاوضات المقبلة التي تم تحديدها منتصف مايو الجاري، على أن يكون انعقادها بعد الانتهاء من زيارات السجون".



والاثنين، قال المتحدث باسم الفريق الحكومي التفاوضي بشأن الأسرى ماجد فضائل، إن "الفريق اتفق مع الحوثيين على أن تكون هناك جولة مفاوضات جديدة منتصف مايو، تسبقها زيارات بين مأرب وصنعاء للاطلاع على أوضاع المختطفين والأسرى لدى الجانبين".



وفي 16 أبريل الفائت، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر استكمال إطلاق سراح 869 محتجزا في اليمن، ضمن صفقة تبادل بين الحكومة والحوثيين، تم الاتفاق عليها في سويسرا في مارس الماضي.



روسيا اليوم