الإثنين 26-04-2021
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الإثنين، 26-04-2021 08:19 ص

التحالف العربي لم يؤكد

الحوثيون : هجوم جديد بمسيرة على موقع سعودي

سريع
المتحدث باسم قوات الحوثيين يحيى سريع


الوكيل الإخباري - في هجوم جديد على أهداف سعودية، أعلنت قوات جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) في اليمن عن استهداف قاعدة الملك خالد الجوية فجر اليوم الاثنين.

وكتب المتحدث باسم قوات الحوثيين يحيى سريع عبر "تويتر" أن سلاح الجو المسير التابع للجماعة نفذ "عملية هجومية على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بطائرة مسيرة نوع قاصف 2K وكانت الإصابة دقيقة".

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يأتي ذلك بعد يوم من إعلان مماثل للحوثيين عن استهداف قاعدة الملك خالد الجوية الأحد.


ولم يصدر عن التحالف العربي بقيادة السعودية تأكيد لهجوم اليوم.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 




 

 


 

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