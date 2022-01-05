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الأربعاء، 05-01-2022 12:56 م

الحوثيون يتهمون التحالف العربي باحتجاز سفينة نفطية

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الوكيل الإخباري-اتهمت جماعة الحوثي اليمنية، الأربعاء، التحالف العربي باحتجاز سفينة نفطية واقتيادها قسرا إلى قبالة جيزان جنوب غربي السعودية.

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ووفق فضائية "المسيرة" التابعة للحوثيين، "يحتجز العدوان الأمريكي السعودي (التحالف العربي) السفينة (SPLENDOUR SAPPHIRE) رغم تفتيشها وحصولها على تصاريح أممية".


وأوضحت أن "السفينة تحمل 24.189 طنا من مادة المازوت، وتم اقتيادها قسرا إلى قبالة جيزان (جنوب غربي السعودية)". دون تفاصيل أكثر.


وحتى الساعة 11:00 (ت.غ)، لم تصدر السلطات السعودية أو التحالف العربي أية إفادات رسمية بشأن ذلك.


وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت الجماعة في بيان لمتحدثها العسكري يحي سريع، إسقاط طائرة تجسس إماراتية في محافظة شبوة النفطية، جنوب شرقي اليمن.


فيما قالت فضائية "العربية" السعودية، إن التحالف العربي شن غارات على تعزيزات للحوثيين قادمة لشبوة من محافظتي مأرب والبيضاء.


ومنذ نحو 7 سنوات، يشهد اليمن حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة والحوثيين، المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ سبتمبر/ أيلول 2014.


ويزيد من تعقيدات النزاع أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015، ينفذ تحالف عربي بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن دعما للقوات الموالية للحكومة، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران. 

 

الأناضول

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