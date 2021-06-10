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الخميس، 10-06-2021 02:49 م

الحوثيون يستعدون لإعادة فتح مطار صنعاء

حوث
توضيحية


الوكيل الإخباري - نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر قولها إن "حركة أنصار الله" بدأت أعمال التجديد في مطار صنعاء، حيث تستعد الحركة لإعادة فتح محتملة للمطار، في إطار جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقالت المصادر، إن أعمال البناء بدأت في بعض أجزاء المطار الذي أغلق أمام الرحلات الجوية منذ عام 2015، باستثناء رحلات الأمم المتحدة.

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وقد استهدف المطار عشرات المرات بضربات جوية لقوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية على مدى السنوات الست الماضية، بعد اتهام الحوثيين باستخدام المطار لتهريب الأسلحة، وهو ما ينفيه الحوثيون.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 


 




 

 


 

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