الحوثيون يعلنون استكمال سيطرتهم على البيضاء

الوكيل الإخباري - أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية اليوم الخميس عن استكمالها سيطرتها على محافظة البيضاء.

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وصرح المتحدث باسم قوات الحوثيين، يحيى سريع، في موجز صحفي عقده اليوم الخميس، بأن قوات الجماعة، ضمن إطار "عملية عسكرية نوعية واسعة" تحمل اسم "فجر الحرية"، تمكنت من انتزاع مديريتي الصومعة ومسورة وأجزاء من مديرية مكيراس، وسيطرت إجمالا على مساحة تقدر بـ2.7 ألف كم مربع خلال 48 ساعة.



وادعى سريع أن العملية كانت موجهة ضد عناصر تنظيمي "القاعدة" و"داعش"، زاعما تواطؤهم مع التحالف العربي الذي يقود عملياته في اليمن دعما للحكومة المعترف به دوليا، وقال: "بهذه العملية النوعية تكون محافظة البيضاء قد تحررت بشكل كامل".



وذكر المتحدث أن خسائر القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا والتحالف خلال العملية بلغت 70 قتيلا و120 جريحا و40 أسيرا، بالإضافة إلى إعطاب الحوثيين 10 مدرعات وآليات مختلفة واغتنامهم عتادا عسكريا كبيرا وسيطرتهم على سبعة معسكرات.



وأشار المتحدث إلى أن قوات التحالف شنت خلال العملية أكثر من 30 غارة جوية، مضيفا أن الحوثيين من جانبهم نفذوا 10 عمليات صاروخية وبواسطة طائرات مسيرة "استهدفت مواقع العدو".

ولم يعلق التحالف العربي بعد على إعلان الحوثيين هذا.

المصدر : روسيا اليوم