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الأحد، 23-06-2024 06:50 ص

الحوثيون يعلنون استهداف سفن بميناء حيفا والبحر المتوسط

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الوكيل الاخباري - قالت جماعة الحوثي اليمنية إنها نفذت عملية عسكرية مشتركة مع المقاومة الإسلامية في العراق استهدفت 4 سفن في ميناء حيفا الإسرائيلي، كما أكد المتحدث العسكري باسم الحوثيين استهداف سفينة شورثورن إكسبريس في البحر المتوسط باستخدام طائرات مسيرة.

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وقال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين، في بيان بثه التلفزيون إن الطرفين شنا السبت هجوما بطائرات مسيرة على ناقلتين للأسمنت وسفينتي نقل بضائع في ميناء حيفا الإسرائيلي.


وأضاف أن السفن تابعة لشركات "انتهكت قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة".


وقال سريع أيضا إن الحوثيين هاجموا السفينة شورثورن إكسبريس في البحر المتوسط بطائرات مسيرة، وأضاف "حققت العمليتان أهدافهما بنجاح، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة بفضل الله".
ولم يصدر أي تأكيد مستقل بخصوص الهجومين.
من جهة أخرى، فندت القيادة الأميركية الوسطى ما قالت إنها ادعاءات حوثية بهجوم ناجح على حاملة الطائرات آيزنهاور ووصفتها بالكاذبة تماما.


 




 

 


 

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