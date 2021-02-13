الحوثيون يعلنون استهداف مطار أبها بطائرة مسيرة

الوكيل الإخباري - أعلن المتحدث العسكري باسم قوات الحوثيين، يحيى سريع، أن سلاح الجو المسير التابع لهم، "نفذ ظهر اليوم السبت، عملية هجومية على هدف بمطار أبها الدولي بالسعودية، وأن الإصابة كانت دقيقة".



وقال يحيى سريع في "تويتر": "ردا على غارات العدوان وتصعيده العسكري وحصاره المتواصل على شعبنا اليمني، نفذ سلاح الجو المسير ظهر اليوم السبت عملية هجومية على هدف هام بمطار أبها الدولي، بطائرة من نوع صماد 3، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله".

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وكان التحالف العربي بقيادة السعودية قد أعلن اليوم، عن إحباطه هجوما جديدا شنته جماعة الحوثيين اليمنية، على مطار أبها جنوب غربي المملكة.

المصدر : روسيا اليوم

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