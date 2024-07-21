الحوثيون يعلنون عن أولى عملياتهم بعد الغارة الاسرائيلية على اليمن ويتوعدون

الوكيل الإخباري- قال الناطق العسكري باسم أنصار الله، يحيى سريع، اليوم الأحد انهم نفذوا عملية عسكرية نوعية استهدفت منطقة حيوية في أم الرشراش واستهدفوا سفينة أميركية في البحر الأحمر وأصابوها بشكل مباشر.

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وأضاف أنهم سيردون على العدوان الإسرائيلي السافر على الحديدة قائلاً: "الرد على العدوان الإسرائيلي على بلدنا قادم لا محالة وسيكون عظيمًا ومزلزلاً".



وأكد على حقهم الكامل في الدفاع عن اليمن ضد العدوان الأميركي والبريطاني والإسرائيلي.



وكان جيش الاحتلال الاسرائيلي قد نفذ غارات استهدفت مدينة الحديدة اليمنية وتسببت بوقوع ضحايا وجرحى .









