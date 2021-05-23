الأحد 23-05-2021
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الأحد، 23-05-2021 09:43 ص

الحوثيون يعلنون عن إسقاط طائرة تجسس مقاتلة تابعة للتحالف

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الوكيل الاخباري- أعلن المتحدث باسم قوات جماعة "أنصار الله" في اليمن يحيى سريع عن إسقاط طائرة تجسس مقاتلة تابعة للتحالف العربي فجر اليوم الأحد.

وكتب سريع عبر "تويتر" أن الدفاعات الجوية للحوثيين "تمكنت من إسقاط طائرة تجسسية مقاتلة نوع CH4 صينية الصنع" تابعة للتحالف العربي بقيادة السعودية.

وأوضح المتحدث أنه "تم تنفيذ عملية استهداف الطائرة بصاروخ أرض جو لم يكشف عنه بعد، وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء منطقة المرازيق بمحافظة الجوف"،

وأضاف: "نجدد التأكيد على أن أجواء بلدنا ليست للنزهة".

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المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

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