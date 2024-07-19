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الجمعة، 19-07-2024 10:14 ص

الحوثيون يعلنون مسؤوليتهم عن استهداف تل أبيب بمسيرة

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الوكيل الاخباري- أعلن الحوثيون، الجمعة، مسؤوليتهم عن استهداف تل أبيب بطائرة مسيرة.اضافة اعلان


وقال الناطق باسم الحوثيين، في بيان، إنه تم استهداف "أحد الأهداف المهمة"، في تل أبيب.

وأضاف أن العملية نفذت "بطائرة مسيرة جديدة اسمها ’يافا’ قادرة على تجاوز المنظومات الاعتراضية (للاحتلال الإسرائيلي) ولا تستطيع الرادارات اكتشافها، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح"، لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي قال إن المسيرة التي أصابت تل أبيب لم يتم اعتراضها بسبب "خطأ بشري".

وأشار إلى أن لدى الحوثيين "بنكا للأهداف في فلسطين المحتلة منها الأهداف العسكرية والأمنية الحساسة"، مؤكدة البدء باستهدافها ردا على المجازر الإسرائيلي والجرائم اليومية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

 




 

 


 

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