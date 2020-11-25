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الأربعاء، 25-11-2020 06:51 ص

بمواصلة استهداف أراضيها

الحوثيون يهددون السعودية

حة
جماعة "أنصار الله" الحوثيون - أرشيفية


الوكيل الإخباري - قال الناطق باسم جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن محمد عبد السلام الحوثي، إن على السعودية "ألا تنتظر غير الرد والدفاع المشروع حتى يتوقف العدوان".

وكتب على "تويتر": "لم يستطع النظام السعودي رغم استجدائه للتنديدات ومحاولته لعب دور الضحية أن يتجاوز كونه معتديا وباغيا بحق الشعب اليمني".

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وأضاف: "العالم يعرف أن النظام السعودي شن عدوانا وحصارا بدأ به وأعلن عنه وما زال فيه، وما دام كذلك فعليه ألا ينتظر غير الرد والدفاع المشروع حتى يتوقف العدوان ويفك الحصار".

 

وأعلن الحوثيون الاثنين، مهاجمة محطة وقود في جدة بصاروخ مجنح نوع "قدس 2" "دخل الخدمة" مؤخرا بعد تجارب ناجحة في العمق السعودي لم يعلن عنها بعد".


من جهته، أكد مجلس الوزراء السعودي، إدانة السعودية واستنكارها بشدة للاعتداءات الإرهابية التي تنفذها جماعة الحوثيين، وآخرها استهداف خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية شمال مدينة جدة.

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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