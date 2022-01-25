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الثلاثاء، 25-01-2022 04:44 م

الحوثيون يوجهون تحذيرا للإمارات

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الوكيل الإخباري-حذر مستشار رئاسة حكومة صنعاء (التابعة للحوثيين)، حميد عبد القادر عنتر، من أن "الإمارات سوف تتلقى ضربات أكبر من اليمنيين إن لم تنسحب من العدوان".

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وفي تصريحات لشبكة "إيران بالعربي"، قال حميد عبد القادر: "لليمن الحق المشروع في الرد على أي عدوان وهذا يدخل في منظومة الردع الاستراتيجي".
وأضاف عبد القادر: "الادعاءات بأننا نستخدم أسلحة إيرانية هي ادعاءات مكررة من قبل العدو السعودي الأمريكي الذي يريد من خلالها شرعنة احتلاله لليمن وجزره وسواحله".


وأكمل: "السعوديون والإماراتيون ينفذون مشاريع الأمريكي في المنطقة..إذا توقف العدوان على اليمن وتم سحب القوات الغازية من كل شبر في اليمن سيتم حينها الاتفاق بين الأطراف السياسية على حل سياسي شامل"، مؤكدا أن "الصراع في اليمن ليس له أي علاقة بالملف النووي الإيراني، وأنه لا يوجد أي علاقة بين الحرب في اليمن والملف الإيراني".


وتابع مهددا: "سوف تتلقى الإمارات ضربات أكبر من اليمنيين إن لم تنسحب من العدوان، فالعين بالعين والسن بالسن، والدماء اليمنية ليست رخيصة، ودماء السعوديين والإماراتيين ليست أغلى من الدماء اليمنية".

روسيا اليوم

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