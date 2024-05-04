الخارجية الأمريكية تؤكد ضرورة تعاون واشنطن وموسكو في قضايا أمن الفضاء

الوكيل الإخباري - قالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الحد من التسلح مالوري ستيوارت، إنه يتعين على الولايات المتحدة وروسيا التعاون في قضايا الفضاء إلى أقصى حد ممكن.

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و خلال فعالية نظمها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن حول المعلومات التي زعمت الإدارة الامريكية من خلالها بأن روسيا "قد تنشر أسلحة في الفضاء"، أكدت ستيوارت أنه "من المهم مواصلة التعاون قدر الإمكان".



وزعم مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان في وقت سابق أن روسيا تعمل على تطوير أسلحة فضائية قادرة على حمل شحنة نووية.



وعلق سوليفان في بيان نشره البيت الأبيض على استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة واليابان حول عدم نشر الأسلحة النووية في الفضاء: "كما ذكرنا سابقا، الولايات المتحدة تعتبر أن روسيا تعمل على تطوير قمر صناعي قادر على حمل شحنة نووية".



وقد أشارت الخارجية الروسية مرارا وتكرارا إلى أن موسكو تؤيد منع سباق التسلح في الفضاء، في الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها تحويل الفضاء إلى ساحة جديدة للتنافس، وتحديد موسكو وبكين باعتبارهما الخصمين الرئيسيين.

RT