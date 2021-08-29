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الأحد، 29-08-2021 07:45 م

الخارجية الأمريكية تحذر من هجمات إرهابية جديدة في مطار كابول

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الوكيل الإخباري - أكد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، أنه لا يزال هناك خطر جدي من وقوع هجمات إرهابية جديدة في الأيام المقبلة في منطقة مطار كابول.

وقال في مقابلة مع قناة "ABC" التلفزيونية: "هناك مخاطرة كبيرة جدا لمثل هذا التطور للأحداث خلال الـ24  إلى الـ36 ساعة القادمة".

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وأضاف: "هذان اليومان الأخيران هما أخطر لحظة في مهمة خطيرة للغاية بالفعل، لذلك، نبذل قصارى جهدنا لضمان سلامة الأشخاص في البلاد، لكن الخطر كبير للغاية".
ودوى الخميس الماضي، انفجاران انتحاريان تبناهما تنظيم "داعش" بالقرب من مبنى مطار كابول، الذي من خلاله تقوم الدول الغربية بإجلاء مواطنيها، وخلفا أكثر من 200 ضحية  بينهم 13 عسكريا أمريكيا.

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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