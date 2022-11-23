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الأربعاء، 23-11-2022 11:20 ص

الخارجية الأمريكية تعين هادي عمرو ممثلا خاصا جديدا للشؤون الفلسطينية

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الوكيل الإخباري- قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إن إدارة الرئيس جو بايدن أبلغت الكونغرس، بأنها عينت هادي عمرو ممثلا خاصا جديدا للشؤون الفلسطينية.اضافة اعلان


وقال موقع "أكسيوس" إن هذه الخطوة هي ترقية للعلاقات الأمريكية الفلسطينية، مشيرا إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تنشئ فيها الولايات المتحدة منصبا في وزارة الخارجية يكون مسؤولا بمفرده عن الشؤون الفلسطينية.

وأوضح أن "هذ المنصب يعتبر ترقية لعمرو، الذي شغل في العامين الماضيين منصب نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الإسرائيلية الفلسطينية".

وأكد المسؤول الأمريكي أن "عمرو سيعمل تحت سلطة مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، من مكتب الشؤون الفلسطينية في القدس"، مشيرا إلى أن "مكتب الممثل الخاص للشؤون الفلسطينية ومقره واشنطن سيتعامل بشكل وثيق مع الفلسطينيين وقيادتهم وسيواصل، مع السفير توماس نيديس وفريقه، التواصل مع إسرائيل بشأن القضايا المتعلقة بالفلسطينيين".

روسيا اليوم

 




 

 


 

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