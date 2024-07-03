الخارجية الأمريكية تهدد بتوسيع عمق الأراضي الروسية المستهدفة من قبل القوات الأوكرانية

الوكيل الاخباري- قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأوروبية جيمس أوبراين، إن القوات الأوكرانية ستزيد مدى ضرباتها ضد الأراضي الروسية، إذا توسع نطاق الجبهة.

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وأضاف أوبراين خلال جلسة استماع في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي: "في البداية استهدفت القوات الأوكرانية، المنطقة التي نفذت روسيا منها هجومها بالقرب من خاركوف. والآن، كما قال جيك سوليفان (مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي) الأسبوع الماضي، إذا حاولت روسيا توسيع هذه الجبهة، فسيتم السماح لأوكرانيا بالوصول إلى أهداف على مسافة أكبر داخل روسيا".



في وقت سابق، سمحت بعض الدول الغربية وبينها بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، للجيش الأوكراني باستخدام الأسلحة التي تلقتها منها لضرب عمق الأراضي الروسية.



وقال عضو مجلس الدوما ميخائيل شيريميت إن السلطات الأمريكية تحاول من خلال مهاجمة الأراضي الروسية بالأسلحة الأمريكية إطلاق العنان لحرب واسعة النطاق في أوكرانيا.



من جانبه، شدد الرئيس فلاديمير بوتين في اجتماع مع ممثلي وكالات الأنباء الدولية على أن توريد الأسلحة إلى نظام كييف يدل على المشاركة المباشرة للغرب في النزاع، لأن الجيش الأوكراني ليس قادرا على استخدام صواريخ ATACMS أو Storm Shadow بشكل مستقل.