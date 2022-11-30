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الأربعاء، 30-11-2022 12:52 م

الخارجية الأمريكية توافق على بيع معدات عسكرية لقطر بقيمة مليار دولار

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الوكيل الإخباري - أعلنت وكالة التعاون الأمني والدفاعي الأمريكية التابعة للبنتاغون أن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة لبيع أنظمة أمريكية مضادة للطائرات المسيرة لقطر بقيمة مليار دولار.

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وأشارت الوكالة في بيان لها، يوم الثلاثاء، أن الحديث يدور عن أنظمة FS-LIDS المضادة للطائرات المسيرة والمعدات الخاصة بها.

وستشمل الصفقة أيضا 200 طائرة مسيرة اعتراضية من نوع Coyote Block 2 ومعدات لإطلاقها، وأنظمة التشويش الالكتروني CUAEWS ومعدات أخرى.


وأكدت الوكالة أن "الصفقة المحتملة تتجاوب مع أهداف الولايات المتحدة في سياستها الخارجية والأمن القومي، حيث ستساعد في تعزيز أمن دولة صديقة تلعب دورا هاما في الحفاظ على الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية في الشرق الأوسط".

 

RT

 




 

 


 

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