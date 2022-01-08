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السبت، 08-01-2022 11:16 ص

الخارجية الأمريكية قلقة من إعلان الطوارئ في كازاخستان

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الوكيل الإخباري-قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة قلقة للغاية بشأن حالة الطوارئ في كازاخستان، معتبرا أن بلاده لديها تساؤلات حول طلب النظام المساعدة من القوات الروسية.

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وأضاف بلينكن في تصريحات أدلى بها للصحفيين: "يبدو لي أن السلطات والحكومة الكازاخستانية لديهما بالتأكيد القدرة على التعامل بشكل مناسب مع الاحتجاجات، بطريقة تحترم حقوق المتظاهرين مع الحفاظ على القانون والنظام".


وأضاف: "لذلك ليس من الواضح سبب شعورهم بالحاجة إلى أي مساعدة خارجية، وهو ما نود معرفته"، على ما نقلت وكالة "رويترز".


والأربعاء ، أقال الرئيس الكازاخستاني قاسم توكاييف، الحكومة في البلاد وأعلن حالة الطوارئ، عقب اندلاع احتجاجات واسعة بعد رفع أسعار الوقود.

 

وفي وقت سابق من يوم أمس الجمعة، أعلن المكتب الصحفي لوزارة الدفاع الروسية، أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، على اتصال دائم مع وزير الدفاع الكازاخستاني.

 

سبوتنيك

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