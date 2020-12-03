الخارجية الأميركية تعتزم إعلان الحوثيين منظمة إرهابية

الوكيل الإخباري - كشفت مصادر لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن وزير الخارجية الأميركي ، مايك بومبيو، يعتزم إعلان الحوثيين منظمة إرهابية خلال أيام.

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وقال مسؤولون مطلعون على الأمر للصحيفة، إنه إضافة إلى الكشف عن عقوبات جديدة على طهران، وبعد مناقشات داخلية مطولة، من المتوقع أن يعلن بومبيو عن قرار تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، إلى جانب خطوات أخرى لفرض عقوبات عليهم.



وذكرت الصحيفة أن الأمم المتحدة وجهت نداء لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع بشأن الكارثة الإنسانية المحتملة في اليمن، وذلك قبل قرار متوقع بتسمية الحوثيين هناك منظمة إرهابية، فيما يستعد المسؤولون الأميركيون لوقف محتمل لبرنامج المساعدات بقيمة 700 مليون دولار.



وأشارت صحيفة "واشنطن بوست" إلى أنه حال في حال تم تطبيق القرار، فإن الأفراد والجماعات التي تتعامل مع الحوثيين، ستتعرض لعقوبات مالية واحتمال الملاحقة الجنائية، ما لم يتمكنوا من تأمين استثناءات من الحكومة الأمريكية.



وبين مسؤولون إنه من غير الواضح ما إن كانت الإدارة ستصدر على وجه السرعة إعفاءات من شأنها السماح للموظفين الحكوميين الأميركيين ومجموعات الإغاثة، التي يمولونها، بمواصلة عملهم.



فيما رفض متحدث باسم الخارجية الأمريكية مناقشة التصنيف المحتمل للحوثيين.

المصدر : روسيا اليوم

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