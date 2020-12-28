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الإثنين، 28-12-2020 12:19 م

الخارجية الإيرانية ترد على تصريحات الصدر

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الوكيل الإخباري- ردت وزارة الخارجية الإيرانية على تغريدة زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر الأخيرة التي دان فيها قصف الهيئات الدبلوماسية ببغداد، وطالب بابعاد العراق عن صراعات واشنطن وطهران.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، اليوم الاثنين، إن: "التعرض للبعثات الدبلوماسية في العراق أمر مرفوض ومدان".

وأضاف: "في الماضي، تعرضت المنشآت الدبلوماسية الإيرانية في العراق للهجوم".

وتابع: "توقيت ومحتوى تلك التصريحات والتغريدات مشكوك فيه ومضر"، مشددا على أن طهران لا تريد أي توتر في المنطقة لكنها ستدافع عن أمنها القومي.

وقال زادة إنه تم إبلاغ الأمريكيين أنهم يتحملون مسؤولية أي تصعيد في العراق، مؤكدا على متانة العلاقات بين إيران والعراق.

وتأتي تصريحات الخارجية الإيرانية إثر تغريدة لزعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، يوم الجمعة، وجه فيها رسالة إلى إيران والولايات المتحدة، يطالبهما فيها بـ"إبعاد صراعاتهما عن العراق".

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المصدر: روسيا اليوم


 




 

 


 

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