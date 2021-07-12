الخارجية الإيرانية ترفع تقريرا إلى مجلس الشورى بشأن سير تطبيق الاتفاق النووي

الوكيل الإخباري- رفعت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، الى مجلس الشورى (البرلمان) التقرير الـ 22 حول سير تطبيق الاتفاق النووي، وهو آخر تقرير للشهور الثلاثة الأخيرة.

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ويتضمن التقرير المكون من 213 صفحة، 14 مادة وملاحق مختلفة بشأن عملية تطبيق الاتفاق النووي خلال السنوات الاخيرة، كما يتضمن شرحا لمحادثات فيينا لانقاذ الاتفاق.



وتناولت الفقرات الـ 14 نتائج الاتفاق النووي وسير تنفيذه والجهود الصادقة لمراعاة الخطوط الحمراء، ونقض امريكا لتعهداتها وخروجها من الاتفاق، والاجراءات الاوروبية العقيمة بعد خروج امريكا، والحرب الاقتصادية الشاملة للادارة الامريكية ضد الشعب الايراني، واستخدام المادة 36 من الاتفاق لحل الخلافات، واجراءات إيران بتقليص تعهداتها النووية في اطار قانون الاجراءات الاستراتيجية من أجل رفع الحظر، وصيانة حقوق الشعب الإيراني، وفشل سياسة الضغوط القصوى الامريكية، وموضوع الحزب الديمقراطي (الأمريكي) والعودة الى الاتفاق النووي، ومحادثات فيينا وما تضمنته من التزام بالسياسة الحاسمة للبلاد.



وأكد التقرير، أنه في حال توقيع اتفاق فيينا وعودة أمريكا إلى الاتفاق النووي سيتم رفع كافة أنواع الحظر التي ينص الاتفاق على رفعها، إضافة إلى أنواع الحظر التي فرضها ترامب، وبالتالي سيتم رفع الحظر المالي والمصرفي، وإلغاء أنواع الحظر المتعلقة بالنفط والغاز والبتروكيمياويات، وجميع أنواع الحظر الاخرى المتعلقة بالملاحة البحرية وصناعة السفن وبناء الموانئ وصناعة السيارات، وما يتعلق بقطاع الحديد والصلب والنحاس والمناجم، وكذلك رفع الحظر عن القطاع الإلكتروني والبرمجيات وقطاع الطيران والملاحة الجوية والصادرات والواردات وغير ذلك.

المصدر: روسيا اليوم