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الأحد، 25-09-2022 04:46 م

الخارجية الإيرانية تستدعي سفيري بريطانيا والنرويج

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الوكيل الاخباري- أفادت وكالة "إيسنا" بأن الخارجية الإيرانية استعدت أمس السبت، كلا من سفيري بريطانيا والنرويج.

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وأوضحت "إيسنا" أنه "ردا على الأجواء الاعلامية العدائية ضد إيران التي تثيرها وسائل إعلام ناطقة بالفارسية تتخذ من لندن مقرا لها، تم استدعاء السفير البريطاني في طهران يوم أمس إلى وزارة الخارجية من قبل المدير العام لدائرة غرب أوروبا في الخارجية".

وعبرت طهران عن احتجاجها الشديد ضد الحكومة البريطانية بسبب استضافة وسائل اعلام، ركزت وخاصة خلال الأيام الأخيرة على التحريض والدعوة للاضطرابات وانتشار أعمال الشغب في إيران، معتبرة أن السماح بهذه النشاطات يعتبر تدخلا في الشؤون الداخلية للجمهورية الإيرانية ومحاولة لانتهاك سيادتها الوطنية، وفق "إيسنا".

وأشارت الوكالة إلى أنه "بسبب مواقف و تدخلات رئيس البرلمان النرويجي بشأن التطورات الداخلية الإيرانية، استدعى المدير العام لدول أوروبا الغربية السفير النرويجي في طهران إلى وزارة الخارجية يوم أمس".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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