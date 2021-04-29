الخارجية الإيرانية تصدر بيانا بشأن تصريحات السعودية

الوكيل الإخباري - رحبت وزارة الخارجية الإيرانية بتغيير لهجة المملكة العربية السعودية تجاه الجمهورية الإيرانية، مؤكدة أنه يمكن للسعودية وإيران الدخول في فصل جديد من التعاون والحوار لتحقيق السلام والاستقرار من خلال التغلب على الخلافات.

اضافة اعلان



وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده تعليقا على التصريحات الاخيرة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان: "من خلال وجهات النظر البناءة والنهج القائم على الحوار، يمكن لهاتين الدولتين المهمتين في المنطقة والعالم الإسلامي الدخول في فصل جديد من التعاون والحوار لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية الإقليمية من خلال التغلب على الخلافات".



وتابع: "ترحب إيران بتغيير لهجة المملكة العربية السعودية تجاه إيران الإسلامية، وكانت إيران رائدة في مسار التعاون الإقليمي من خلال تقديم مقترحات وخطط للحوار والتعاون في منطقة الخليج الفارسي ، بما في ذلك "مبادرة هرمز للسلام".



واختتم قائلا: "نأمل في أن يكون شهر رمضان الكريم شهر الرحمة الإلهية والمغفرة بداية مباركة لتقارب المجتمع الإسلامي والقضاء على الحروب والتهجير وانعدام الأمن في المنطقة".

سبوتنيك عربي