الخارجية التركية تستدعي سفراء 10 دول

الوكيل الإخباري- استدعت وزارة الخارجية التركية سفراء 10 دول لدى أنقرة بينها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا بسبب بيان حول المدعو "عثمان كافالا"، المحبوس في تركيا بتهمة الضلوع في محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.

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وقالت مصادر دبلوماسية تركية للأناضول إن وزارة الخارجية استدعت سفراء كل من الولايات المتحدة وألمانيا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وهولندا والسويد وكندا والنرويج ونيوزيلندا، بسبب بيان حول قضية "كافالا".



ونشرت سفارات الدول المذكورة لدى أنقرة بيانًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زعمت فيه أن القضية المستمرة بحق "كافالا" تلقي بظلالها على الديمقراطية وسيادة القانون في تركيا، داعية إلى الإفراج عنه.



ومن المنتظر أن يصل السفراء المعنيون إلى مقر الخارجية التركية، صباح اليوم الثلاثاء.

المصدر: الأناضول