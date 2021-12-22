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الأربعاء، 22-12-2021 11:53 ص

الخارجية الروسية: أميركا تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية

أصل-كلمة-روسيا


الوكيل الإخباري-أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الولايات المتحدة هي التي تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية.

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وقالت زاخاروفا في بث مع قناة "سولوفيوف لايف" على "يوتيوب": "تعتقد المندوبة التجارية الأمريكية أن إحلال الواردات الروسية يعد ضربة على قواعد منظمة التجارة العالمية. يبدو أنها لا تعرف أم نسيت أن إحلال الواردات يعد رد فعل على العقوبات الأحادية الجانب التي فرضها الاتحاد الأوروبي، وكان الاتحاد الأوروبي يفرض هذه العقوبات بضغط من الولايات المتحدة، الأمر الذي اتضح منذ عدة سنوات".


وأضافت: "ما هي صلة منظمة التجارة العالمية بذلك؟ إذا انتهك شخص ما شيئا ما (قواعد منظمة التجارة العالمية) فهو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بعقوباتهما أحادية الجانب".


نشر مكتب المندوبة التجارية الأمريكية، كاترين تاي، سابقا بيانا وصف سياسة إحلال الواردات الروسية وخلق تفضيلات للمنتجين المحليين بأنه مخالفة لقواعد منظمة التجارة العالمية. وهددت السلطات الأمريكية باتخاذ إجراءات مضادة في إطار هذه المنظمة الدولية.

 

روسيا اليوم

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