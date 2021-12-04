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السبت، 04-12-2021 04:26 م

الخارجية الروسية: استئناف محادثات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني الأسبوع المقبل

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الوكيل الإخباري-قالت الخارجية الروسية، إنه من المتوقع استئناف مفاوضات فيينا حول إنعاش خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، في الأسبوع المقبل.

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وأضافت الوزارة الروسية، في بيان اليوم: "تم في الجولة السابعة من المفاوضات بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة، التي بدأت في 29 نوفمبر في فيينا، الإعلان عن فترة توقف فنية. سيسمح ذلك للوفود بالتواصل مع عواصم بلادها بشأن النتائج المرحلية والخطوات التالية المحتملة. من المفترض أن تستأنف المفاوضات في إطار الجولة السابعة خلال الأسبوع المقبل ".

 

تم التوقيع على خطة العمل الشاملة المشتركة من قبل الدول الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا، مع إيران في عام 2015 من أجل حل أزمة البرنامج النووي الإيراني. في عام 2018 ، قرر رئيس الولايات المتحدة في تلك الفترة دونالد ترامب، الانسحاب من خطة العمل الشاملة المشتركة.

 

روسيا اليوم

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