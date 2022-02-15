الخارجية الروسية :الحديث عن أن التدريبات الروسية البيلاروسية تم افتعالها لغزو أوكرانيا هي مجرد تكهنات

الوكيل الإخباري-أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال اجتماعه مع رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، زبيغنيو راو، عدم وجود بديل لتنفيذ اتفاقيات مينسك.

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وقال لافروف، في مؤتمر صحفي، عقده اليوم الثلاثاء: "لقد أكدنا من جديد أنه لا بديل عن التنفيذ الكامل والمتسق لمجموعة تدابير مينسك، ونتوقع أن الرئاسة الحالية (لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا)، بما في ذلك من خلال ممثلها الخاص في أوكرانيا وفي فريق الاتصال، ستتحرك في هذا الاتجاه، في أقرب وقت ممكن وبطريقة مسؤولة".



وأكد لافروف أن الحديث عن أن التدريبات الروسية البيلاروسية تم افتعالها لغزو أوكرانيا هي مجرد تكهنات.



وشدد وزير الخارجية الروسي، على أن الشيء الرئيسي الآن هو "ضمان حوار مباشر بين كييف ودونيتسك ولوغانسك".

وبين لافروف أن موسكو تتوقع تفاعلا بناء مع دونيتسك ولوغانسك من قيادة بعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

سبوتنيك

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