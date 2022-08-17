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الأربعاء، 17-08-2022 12:58 م

الخارجية الروسية: العقوبات الغربية لم تخنق الاقتصاد الروسي

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الوكيل الإخباري- قال دميتري بيريشيفسكي مدير إدارة التعاون الاقتصادي بالخارجية الروسية، إن العقوبات الغربية لم تتمكن من خنق الاقتصاد الروسي.

وأشار بيريشيفسكي إلى أن ممثلي البزنس الروسي، يعثرون على مخرج من الوضع الذي نجم عن العقوبات الغربية ضد روسيا، ويعثرون على طرق تسمح لهم بالتجارة مع الشركاء الأجانب.

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وأضاف: "في ظروف مثل هذه المواجهة الجدية مع الغرب، تتغير أشكال تعاوننا مع دول أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل طبيعي من أجل التكيف بشكل فعال مع هذه القيود. دائما توجد طريقة للخروج من الموقف، بغض النظر عن الطريقة التي يعتقد الزملاء والشركاء في الغرب أنها تسمح لهم بخنق الاقتصاد الروسي أو الحد من علاقاتنا مع أولئك الذين يريدون التعاون معنا".

وأشار الدبلوماسي إلى أن ممثلي البزنس الروسي يعملون بشكل مستقل ويعثرون بوسالهم الخاصة على طرق لنقل البضائع إلى الجهات المطلوبة.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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