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الخميس، 20-05-2021 10:15 ص

الخارجية الروسية تتوعد بالرد على طرد دبلوماسي من مقدونيا الشمالية

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الوكيل الاخباري- قالت وزارة الخارجية الروسية، إن روسيا ستتخذ خطوات جوابية، على قيام سلطات مقدونيا الشمالية بإبعاد أحد الدبلوماسيين العاملين في السفارة الروسية هناك.

وأضافت الوزارة الروسية، في بيان نشرته اليوم الخميس: "ندين بشدة مثل هذه الأعمال غير المبررة، التي لا يمكن إلا أن تؤثر على العلاقات بين روسيا ومقدونيا الشمالية. وحتما سيتم اتخاذ تدابير جوابية للرد على ذلك لاحقا".

في وقت سابق، أوعزت وزارة الخارجية في مقدونيا الشمالية، بطرد دبلوماسي روسي، دون ذكر الأسباب التي تقف وراء القرار.

وقالت هذه الوزارة، إنها استدعت السفير الروسي، لإبلاغه بالقرار المتعلق بأحد كبار الدبلوماسيين في سفارته.

ونوهت الوزارة، بأنه تم منح الدبلوماسي، الذي لم يتم الكشف عن رتبته وهويته، سبعة أيام لمغادرة البلاد.

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المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

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