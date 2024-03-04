الخارجية الروسية تستدعي السفير الألماني

الوكيل الاخباري- قال مصدر في الخارجية الروسية إنه تم استدعاء السفير الألماني في موسكو اليوم الاثنين إلى الوزارة على خلفية محادثات بين ضباط ألمان لضرب جسر القرم.

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وقال المصدر: "تم استدعاء السفير الألماني ألكسندر لامبسدورف إلى وزارة الخارجية الروسية اليوم الاثنين".



ويأتي ذلك على خلفية تسجيل صوتي كشفت عنها رئيسة تحرير شبكة RT مارغريتا سيمونيان في 1 مارس الجاري يبحث فيه ضباط ألمان كبار كيفية ضرب جسر القرم الروسي عبر مضيق كيرتش في البحر الأسود.



من جهتها طالبت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الجانب الألماني بتفسير هذه المعلومات.



ووعد المستشار الألماني أولاف شولتس بالتحقيق العاجل في التسجيل الذي نشرته روسيا لبحث قادة عسكريين ألمان "كيفية ضرب جسر القرم الروسي بصواريخ ألمانية".