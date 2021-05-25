الخارجية الروسية تعلق على اعتقال قادة مالي

الوكيل الإخباري- قال مصدر في الخارجية الروسية، إن موسكو تدرس الوضع المتعلق باعتقال رئيس الدولة المؤقت ورئيس الوزراء في مالي، وذكر أن السفارة الروسية على اتصال بجميع الأطراف.



وأضاف المصدر، اليوم الثلاثاء: "ندرس ما يحدث، ونحتاج للتعرف على كل التفاصيل. سفارتنا تعمل في هذا المجال، وهي على اتصال نشيط مع جميع الأطراف".



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في وقت سابق، أفادت الأنباء بأن العسكريين في مالي اعتقلوا الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء ووزير الدفاع وذلك عقب الإعلان عن تشكيلة جديدة للحكومة تم فيها استبدال وزيري الدفاع والأمن.



المصدر- روسيا اليوم