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الثلاثاء، 25-05-2021 11:13 ص

الخارجية الروسية تعلق على اعتقال قادة مالي

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الوكيل الإخباري- قال مصدر في الخارجية الروسية، إن موسكو تدرس الوضع المتعلق باعتقال رئيس الدولة المؤقت ورئيس الوزراء في مالي، وذكر أن السفارة الروسية على اتصال بجميع الأطراف.

وأضاف المصدر، اليوم الثلاثاء: "ندرس ما يحدث، ونحتاج للتعرف على كل التفاصيل. سفارتنا تعمل في هذا المجال، وهي على اتصال نشيط مع جميع الأطراف".

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في وقت سابق، أفادت الأنباء بأن العسكريين في مالي اعتقلوا الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء ووزير الدفاع وذلك عقب الإعلان عن تشكيلة جديدة للحكومة تم فيها استبدال وزيري الدفاع والأمن.


المصدر- روسيا اليوم

 




 

 


 

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