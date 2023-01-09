الخارجية الروسية تعلق على الأحداث في البرازيل

الوكيل الاخباري- صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن روسيا تدين بشدة تصرفات أصحاب التوجهات الراديكالية في المعارضة البرازيلية الذين قاموا بالهجوم على المؤسسات الحكومية.

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جاء ذلك خلال إفادة زاخاروفا اليوم الاثنين، حيث تابعت إن الوزارة تنطلق من عدم جواز محاولات انتهاك النظام الدستوري في البلاد، فيما أعربت عن دعم الخارجية الروسية لرئيس البرازيل لولا دا سيلفا، الذي تولى منصبه في 1 يناير الجاري، وعن ثقتها في أنه بفضل سلطته، التي تؤكدها نتائج إرادة الشعب، وتجربة الإدارة العامة، سيكون من الممكن، اعتمادا على الأسس الديمقراطية لإدارة الدولة، تجاوز عواقب ما حدث.



كذلك أشارت زاخاروفا إلى أهمية الحفاظ على الاستقرار السياسي الداخلي في البرازيل، مؤكدة على أن البرازيل شريك استراتيجي لروسيا، وعضو نشط في مجموعة البريكس، ومجموعة العشرين، التي هي حاليا عضو في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.



وكان المئات من مناصري الرئيس السابق جايير بولسونارو، اقتحموا أمس الأحد، مقار الكونغرس والمحكمة العليا وقصر بلانالتو الرئاسي في العاصمة برازيليا، بعد أسبوع على تنصيب لويز إيناسيو لولا دا سيلفا رئيسا للبلاد.

روسيا اليوم