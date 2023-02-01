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الأربعاء، 01-02-2023 04:55 م

الخارجية الروسية تعلق على تصريحات ماكرون بشأن تسليم طائرات إلى كييف

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الوكيل الإخباري - قالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن تصريحات ماكرون "تزيد من شهية زيلينسكي التي لا يمكن كبتها".

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جاء ذلك خلال إفادتها الصحفية اليوم الأربعاء، تعليقا على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن عدم استبعاده إمكانية تسليم طائرات إلى أوكرانيا، حيث قال إن فرنسا تستند في ذلك إلى ثلاثة معايير: الأول هو فائدة وفعالية نوع معين من الأسلحة للجيش الأوكراني، والثاني هو ألا تؤدي عمليات التسليم هذه إلى تصعيد الصراع، والثالث ألا تضعف من دفاعات الجيش الفرنسي. كذلك قال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو بدوره إنه لا توجد "محظورات" لباريس بشأن مسألة الشحنات المحتملة للطائرات المقاتلة إلى أوكرانيا.

من جانبها تابعت زاخاروفا: "إن هذا نوع من السخافة. فهل الرئيس الفرنسي واثق حقا من أنه إذا ما تم توفير الأسلحة الثقيلة، فلن يؤدي ذلك إلى تصعيد الموقف؟ إن مثل هذه التصريحات لا تؤدي سوى إلى زيادة الشهية التي لا سقف لها لدى نظام زيلينسكي".


كذلك أضافت زاخاروفا ساخرة: "هل ستنثر تلك الطائرات إذن الحلوى والبسكويت؟ لدي شعور مختلف بشأنها" مشيرة إلى أن الأسلحة الغربية تستخدمها كييف في قصف المستشفيات وقتل المدنيين.

 

RT

 




 

 


 

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