الخارجية الروسية تقوم بدورها بشأن التحضير للقاء بوتين وبايدن

الوكيل الإخباري - أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن وزارة الخارجية تقوم بدورها ضمن العمل بشأن التحضير للقاء بين بوتين وبايدن.

اضافة اعلان



موسكو - سبوتنيك. وقالت المتحدثة الروسية، خلال برنامج "سولوفيوف على الهواء"، تعليقا على التحضير للقاء بين بوتين وبايدن: "هذا من اختصاص إدارة الرئاسة كما تعلم؛ نحن بالتأكيد نقوم بدورنا ضمن العمل".



يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحث مع نظيره الأمريكي جو بايدن، خلال اتصال هاتفي بينهما، أمس الثلاثاء، عددا من القضايا، من بينها ضمان الأمن العالمي، والوضع الحالي للعلاقات الثنائية.



وخلال المكالمة، اقترح بايدن على بوتين عقد قمة بينهما خلال الأشهر المقبلة في بلد ثالث، وأعاد التأكيد على أهمية بناء علاقة مستقرة مع روسيا.

سبوتنيك عربي



