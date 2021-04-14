الأربعاء 14-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الأردن يدين استمرار انتهاكات الاحتلال في الأقصى المبارك

التربية: امتحانات التوجيهي في موعدها

الصحة: سلامتهم بسلامتك

ضريرة تناشد عبر برنامج الوكيل لمساعدتها

أسعار الذهب الأربعاء 14/4/2021

وفيات الأربعاء 14/4/2021

ارتفاع أسعار الدواجن وافتقارها في السوق المحلي

الإمارات : صرف مكافأة إضافية لفئة محددة من الشعب

الإعلامي الوكيل : نتمنّى عدم التهافت على الشراء

محصنون كورونا يؤدون مناسك العمرة في بداية شهر رمضان

الأربعاء، 14-04-2021 09:51 ص

الخارجية الروسية تقوم بدورها بشأن التحضير للقاء بوتين وبايدن

بايدن


الوكيل الإخباري - أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن وزارة الخارجية تقوم بدورها ضمن العمل بشأن التحضير للقاء بين بوتين وبايدن.

اضافة اعلان

موسكو - سبوتنيك. وقالت المتحدثة الروسية، خلال برنامج "سولوفيوف على الهواء"، تعليقا على التحضير للقاء بين بوتين وبايدن: "هذا من اختصاص إدارة الرئاسة كما تعلم؛ نحن بالتأكيد نقوم بدورنا ضمن العمل".


يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحث مع نظيره الأمريكي جو بايدن، خلال اتصال هاتفي بينهما، أمس الثلاثاء، عددا من القضايا، من بينها ضمان الأمن العالمي، والوضع الحالي للعلاقات الثنائية.


وخلال المكالمة، اقترح بايدن على بوتين عقد قمة بينهما خلال الأشهر المقبلة في بلد ثالث، وأعاد التأكيد على أهمية بناء علاقة مستقرة مع روسيا.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

إقرأ ايضا
كوريا

فساد في المكتب الرئاسي بكوريا الجنوبية

8966706881581581199

الإمارات : صرف مكافأة إضافية لفئة محددة من الشعب

573496Image1

بيلوسي تدعو بايدن لإلقاء كلمة أمام الكونغرس بمناسبة 100 يوم على توليه السلطة

الرياض

السعودية تشهد أمطار غزيرة في العاصمة الرياض

حج

محصنون كورونا يؤدون مناسك العمرة في بداية شهر رمضان

60762fa74c59b76b1d602cdc

الناتو ينظم أكبر تمرين للدفاع السيبراني

أخبار متعلقة
6072e5e44c59b7399514e77b

الأسد يتسلم أوراق اعتماد سفيرين جديدين لدولة عربية وأخرى لاتينية

1-76

بايدن يستسلم لإيران دون مقابل

قةا

واشنطن: قلقون من استمرار قصف بعض القوافل في العراق

واشنطن

واشنطن تتعهد بزيادة مساعداتها الدولية من اللقاحات المضادة لكورونا

60659f764c59b718a801e890

بوتين يبحث مع علييف الوضع حول قره باغ

60642bd94236040f8550007b

مجلس الاتحاد الروسي يصادق على قانون يسمح لبوتين بالترشح مجددا للرئاسة