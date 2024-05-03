الجمعة 03-05-2024
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الجمعة، 03-05-2024 08:21 م

الخارجية الروسية: سنرد بشكل صارم في حالة فرض قيود على سفننا ببحر البلطيق

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الوكيل الإخباري - حذرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، من أن أي محاولات من جانب الدول الأوروبية لتقييد مرور السفن الروسية عبر مضيق البلطيق ستواجه برد صارم.

وأكدت زاخاروفا أن "أي محاولات لتقييد حقوق الملاحة للسفن الروسية ستعتبر خطوة غير ودية أخرى تعقبها إجراءات انتقامية قاسية".

وأوضحت أن "إجراءات مرور السفن تنظمها معاهدة كوبنهاغن لعام 1857 وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982".

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وذكرت وزارة الخارجية الروسية في أبريل الماضي، أن خطط السويد لإنشاء قاعدة لحلف الناتو في جزيرة غوتلاند هي نشاط استفزازي. محذرة من تحول بحر البلطيق الذي كان ينعم بالسلام إلى "ساحة للمواجهة الجيوسياسية".

 

RT

 




 

 


 

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