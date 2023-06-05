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الإثنين، 05-06-2023 02:59 م

الخارجية الروسية لا ترى أفقا لتمديد صفقة الحبوب

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الوكيل الإخباري - صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين بأن روسيا لا ترى أي أفق لتمديد صفقة الحبوب.

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جاء ذلك ردا على سؤال عما إذا كانت هناك احتمالات لتمديد صفقة الحبوب، إلا أنه أضاف: "لكننا نواصل بالطبع المشاورات مع ممثلي الأمم المتحدة في كلا الجزئين من حزمة الاتفاقات التي تم التوقيع عليها يوليو من العام الماضي، فيما لا زالت الانتهاكات في تنفيذ صفقة الحبوب موجودة".

وتتضمن صفقة الحبوب، التي تم التوقيع عليها في 22 يوليو 2022، من قبل ممثلين عن روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من 3 موانئ، بما في ذلك أوديسا، ويتولى مركز التنسيق المشترك في إسطنبول تنسيق حركة السفن.


من جانبه علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الصفقة بأن معظم الحبوب الأوكرانية تذهب إلى دول الغرب، وليس إلى الدول المحتاجة في إفريقيا.


ويقضي الجزء الثاني من صفقة الحبوب، المصممة لمدة 3 سنوات، برفع الحظر عن الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة، وإعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام "سويفت"، واستئناف توريد الآلات الزراعية وقطع الغيار والخدمات، وترميم خط أنابيب الأمونيا "تولياتي-أوديسا"، وعدد من الإجراءات الأخرى. وقد لاحظت موسكو أنه لم يتم بعد تنفيذ هذا الجزء من حزمة الاتفاق.

 

RT

 




 

 


 

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