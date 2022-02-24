الخارجية الروسية: ما يجري في أوكرانيا ليس بداية حرب

الوكيل الإخباري-ذكرت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن ما يحصل بخصوص أوكرانيا، ليس بداية للحرب، وإنما هو محاولة لمنع حرب عالمية.

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وقالت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على قناة "إن تي في"، في تعليقها على الوضع حول أوكرانيا: "هذه ليست بداية الحرب. أولا وهذا مهم جدا. رغبتنا هي منع التطورات التي يمكن أن تتصاعد إلى حرب عالمية (شاملة). وثانيا، هذه نهاية الحرب".



وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.





سبوتنيك

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