الخارجية الروسية: موسكو لا تخطط لفرض قيود إضافية على مغادرة البلاد

الوكيل الإخباري- صرح نائب وزير الخارجية الروسية، يفغيني إيفانوف، بأن موسكو لن تغلق قنصلياتها أو تقلص عدد دبلوماسييها في أوروبا، كما ولن تفرض قيودا إضافية على مغادرة البلاد.



وأكد إيفانو أنه لا يوجد حديث عن تكثيف الوجود الدبلوماسي لروسيا الاتحادية في الدول الغربية، ونوه بأن عدد الدبلوماسيين الروس في أوروبا تقلص بالفعل، وأن هنالك دولا أوروبية لا يوجد فيها أكثر من سفير روسي واحد، وأوضح أنه لا مجال لتقليص العدد أكثر من ذلك إلا في حالة واحدة وهي الإغلاق الكامل لقنصليات فيها وهذا أمر غير وارد الآن.

اضافة اعلان

وأضاف أنه سيتم إعادة توجيه الدبلوماسيين إلى الدول الصديقة ذات المصالح المتبادلة، لا سيما في آسيا ورابطة الدول المستقلة وإفريقيا.





روسيا اليوم