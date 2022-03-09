الأربعاء 09-03-2022
الوكيل الاخباري

"ابني" تطالب الحكومة بحل قضية مدرسة الشلل الدماغي

الأوبئة: ستقام موائد الرحمن والبازارات دون قيود في رمضان

الملك: ضرورة إيجاد الحلول لحماية المواطنين من الارتفاع العالمي للأسعار

روسيا: سنقلص استخدام الدولار الأمريكي

سيدة تعاني من سرطان الثدي ومناشدة عاجلة لإنقاذها

الحنيفات يعد بتثبيت الاطباء البيطريين المعينين بعقود

الأردن يبحث مع العراق ارتفاع اسعار المواد الغذائية

البرماوي: الأردن "لم يستورد" أي كميات من القمح والشعير من أوكرانيا العام الحالي

انخفاض عدد الشيكات المتداولة بالأردن 7% خلال الشهر الماضي

الكباريتي: توجيهات الملك رسالة لتكون المملكة مركزاً عالمياً للوجستيات

الأربعاء، 09-03-2022 03:12 م

الخارجية الروسية: نعول على تقدم أكبر خلال الجولات اللاحقة من المفاوضات مع أوكرانيا

61222a664c59b76ccd2ef3ce


الوكيل الإخباري-أعربت وزارة الخارجية الروسية عن أمل موسكو في تحقيق تقدم أكبر خلال الجولات اللاحقة من المفاوضات مع أوكرانيا.

اضافة اعلان

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا اليوم الأربعاء أثناء موجز صحفي يومي: "إن الاتفاقات لا يتم احترامها في كثير من الأحيان. ندعو الجانب الأوكراني إلى عمل ما في وسعه لضمان الخروج الآمن للمدنيين ونأمل في تحقيق خطوة ملموسة إلى الأمام خلال الجولات اللاحقة من المفاوضات".


وذكرت زاخاروفا أن الجولة الثالثة من المفاوضات الروسية الأوكرانية التي عقدت في 7 مارس في بيلاروس أسفرت عن تقدم معين، خاصة فيما يخص ممرات إنسانية لخروج المدنيين من مناطق القتال. وأشارت إلى أن حوالي مليوني شخص في أوكرانيا تقدموا إلى السلطات الروسية بطلب الإجلاء، وقد جرى انتقال حوالي 140 ألفا منهم إلى أراضي روسيا.


وأضافت زاخاروفا: "إن الأهداف المطروحة المتمثلة في عودة أوكرانيا إلى أسس سيادتها المثبتة في إعلان استقلالها الذي كان ينص على وضعها الحيادي وتعاونها مع روسيا، سيتم تنفيذها، كما أكدته القيادة الروسية. وحبذا لو تم ذلك عن طريق مفاوضات سلمية. ونعول على أن تقف السلطات الأوكرانية الموقف نفسه".


وكان ممثلو كل من موسكو وكييف أعلنوا سابقا أن الجولة الأخيرة من المفاوضات الروسية الأوكرانية لم تثمر عن نتائج مرجوة. وأعرب الطرفان عن استعدادهما لمواصلة الحوار، كما أنهما أشارا إلى تحريك الأمور في موضوع الممرات الإنسانية، بعد فشل إطلاقها يوم الاثنين الماضي.


وقال عضو الوفد الروسي، رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما، ليونيد سلوتسكي، إن الجولة الجديدة ستعقد في بيلاروس في أقرب وقت.

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image6228a19b3c27b

روسيا: سنقلص استخدام الدولار الأمريكي

190117113547529_school

تركيا .. تعليق الدراسة لمدة 5 أيام بسبب الطقس في اسطنبول

thumbs_b_c_2fb104bf29560fe8b30bdaaee93d6829

الكرملين: إرسال طائرات ميغ 29 إلى كييف خطوة خطيرة جداً

resized_6c9de-ba43da99thumbs_b_c_d1d8b3c73acb554da434ef85288bb9e2

الحزب الحاكم في أوكرانيا يقترح اتفاقية أمنية جديدة

164623021277083700

العراق.. المحكمة العليا ترفض دعوى ضد الكاظمي

ukraine-president

الرئيس الأوكراني: كارثة ستقع إن لم يفرض الحلفاء حظر طيران

أخبار متعلقة
روسيا-واوكرانيا

الوفد الروسي يغادر إلى بيلاروسيا للمشاركة بالجولة الثالثة من المفاوضات الروسية الأوكرانية

3

أوكرانيا تستعد لجولة جديدة من المفاوضات مع موسكو

8

الرئاسة الأوكرانية: الجولة الثانية من المفاوضات مع روسيا تعقد مساء اليوم

1058956934_512_0_2560_2048_1920x0_80_0_0_ef1fd4d473cbbd5b1db8f35fec14b82c

الكرملين: الوفد الروسي يصل إلى بيلاروسيا لإجراء المفاوضات مع الأوكرانيين

d7d1509a-8660-4b89-a8f8-2897fc103223_16x9_1200x676

الكرملين: بوتين أمر بوقف العملية العسكرية في أوكرانيا بانتظار التفاوض لكن "كييف" رفضت

1059096211_0_129_3187_1921_1920x0_80_0_0_2adc78644b49ad4d45881bef5d26e0be

الخارجية الروسية: ما يجري في أوكرانيا ليس بداية حرب