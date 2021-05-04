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الثلاثاء، 04-05-2021 01:39 م

الخارجية السويسرية تؤكد وفاة موظفة في سفارتها بطهران

طهران


الوكيل الإخباري - أكدت وزارة الخارجية السويسرية، اليوم الثلاثاء، وفاة موظفة بسفارة الكونفدرالية في طهران، مشيرة إلى أن السلطات السويسرية على اتصال بالسلطات الإيرانية بشأن ملابسات الحادث.

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وصرح مصدر في الخارجية السويسرية لوكالة "سبوتنيك" بأن: "القسم الاتحادي للشؤون الخارجية يؤكد وفاة موظفة بالسفارة السويسرية في طهران اليوم الثلاثاء".


وأضاف المصدر: "يشعر القسم ورئيسه المستشار الاتحادي إغنازيو كاسيس، بالقلق من الوفاة المأساوية ويعربان عن عميق تعازيهما لأسرة المتوفية... والسفارة السويسرية على اتصال بالسلطات المحلية للوقوف على ملابسات الحادث".


هذا ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية، في وقت سابق، عن متحدث باسم خدمات الطوارئ، قوله إن موظفة في السفارة السويسرية، تمثل المصالح الأميركية في إيران، لقت مصرعها إثر سقوطها من مبنى شاهق في طهران. يُذكر أن المتوفية تبلغ من العمر 51 عامًا، وتشغل منصب السكرتير الأول للسفارة وتمثل مصالح الولايات المتحدة. وبحسب المتحدث باسم خدمات الطوارئ، لم يعرف بعد ما إذا كان هذا حادثًا أم انتحارًا.


وبدأت سويسرا في تمثيل المصالح الأميركية في إيران بعد أن قطعت طهران العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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