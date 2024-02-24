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السبت، 24-02-2024 01:37 م

الخارجية السويسرية تعلن عن وجود عشر خطط سلام لأوكرانيا

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الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية السويسري إجنازيو كاسيس للصحفيين في نيويورك، إنه توجد في العالم حوالي عشر خطط سلام للتسوية في أوكرانيا، ست أو سبع منها معلنة، أما الباقي فلا يزال سريا.

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وأضاف الوزير السويسري: "بشكل إجمالي هناك حوالي عشر خطط سلام لأوكرانيا. نحن، بالطبع، نتحدث عن خطة زيلينسكي للسلام المكونة من 10 نقاط، ولكن في الواقع هناك ست أو سبع خطط معلنة، بينما لا تزال خطط أخرى سرية".


وأشار كاسيس إلى أن الغرض من مؤتمر السلام بشأن أوكرانيا، الذي ترغب سويسرا في تنظيمه، هو "إتاحة الفرصة لعرض كل هذه الأفكار وتحليلها وإيجاد قواسم مشتركة من أجل التوصل إلى السلام خطوة بخطوة".


وتابع الوزير القول: "الولايات المتحدة معنية وتعتبر ضرورية للمشاركة. سيكون من الضروري التفكير في كيفية تنسيق مشاركتها مع السياسة الداخلية (الانتخابات الرئاسية في نوفمبر)".


وتطرق الوزير إلى مجموعة بريكس، وقال" تعد مشاركة بريكس ميزة إضافية، لأن المؤتمر الذي يعقده الغرب فقط لن يثير الكثير من الاهتمام. نحن سنعقد هذا المؤتمر فقط إذا تمكنا من تبني نهج واسع"، لكنه رغم ذلك لم يذكر روسيا بالتحديد في سياق بريكس.


وكانت الرئيسة السويسرية فيولا أمهيرد، قد ذكرت في وقت سابق أن فلاديمير زيلينسكي طلب تنظيم قمة سلام بشأن أوكرانيا.


وقبل ذلك، قال أندريه يرماك رئيس مكتب زيلينسكي، ، إن كييف تريد عقد مؤتمرات قمة للموافقة على "صيغة السلام" الأوكرانية.


وأشار وزير الخارجية السويسري إينياتسيو كاسيس إلى أنه لا يوجد بديل لمشاركة روسيا في الحل السلمي للصراع في أوكرانيا، ومن المستحيل عقد مؤتمر سلام بدون روسيا الاتحادية.


من جانبه، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال لقاء مع نظيره السويسري إينياتسيو كاسيس في يناير الماضي، أن موسكو، عند بناء العلاقات الثنائية، تأخذ في الاعتبار ابتعاد برن عن مبادئ الحياد ودعمها المتزايد لكييف.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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