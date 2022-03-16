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الأربعاء، 16-03-2022 02:07 م

الخارجية العراقية تستدعي سفيرها في بيروت

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الوكيل الإخباري-أعلن أحمد الصحاف المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، عن استدعاء السفير العراقي في بيروت بعد منعه أحد المسؤولين من التصريح لوسائل إعلام.

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وقال في بيان صحفي، إن " الوزير فؤاد حسين وجه باستقدام سفير جمهورية العراق في لبنان حيدر البراك إلى بغداد بشأن ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي من منع السفير لأحد أعضاء الوفد العراقي الذي زار لبنان مؤخرا لإجراء مباحثات ثنائية، من الإدلاء بتصريح إعلامي".


وأضاف، أن "الاستقدام جاء للوقوف على حيثيات الموضوع واتخاذ الإجراء المناسب".

 

روسيا اليوم

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