الخارجية الليبية توجه نداء إلى مواطنيها المتواجدين في أوكرانيا

الوكيل الإخباري-دعت وزارة الخارجية الليبية، الجالية الليبية في أوكرانيا إلى تجنب السفر حاليا والبقاء في مكان آمن وعدم مغادرة المنازل إلا للضرورة.

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وقالت الوزارة في بيان إن "السفارة هناك ستقدم الدعم اللازم والعاجل للجالية" مشيرة إلى أن "المجال الجوي الأوكراني مغلق حاليا"، حسب بيان على صفحتها في موقع "فيسبوك" اليوم الخميس.



ونصحت كافة المواطنين الليبيين في أوكرانيا بالتواصل مع السفارة والتواصل مع لجنة الطوارئ عبر أرقام نشرتها على صفحتها.



ودعت السفارة الليبية لدى أوكرانيا المواطنين المقيمين هناك صباح اليوم الخميس إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة، حتى تتضح الأوضاع، مع الابتعاد إلى مناطق أكثر أمنا.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه أوعز بتنفيذ عملية عسكرية خاصة في دونباس.



وأضاف بوتين في كلمة متلفزة وجهها إلى المواطنين الروس، أن الظروف "تتطلب منا إجراءات حاسمة وفورية، بعد أن توجهت جمهوريات دونباس الشعبية إلى روسيا بطلب المساعدة".



وشدد الرئيس بوتين، على عدم نية روسيا احتلال أراضي أوكرانيا، وأكد أنها تنوي فقط نزع السلاح ومنع التعصب القومي في هذه الدولة.

روسيا اليوم

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