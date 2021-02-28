الخارجیة الإيرانية تستدعي سفير تركيا في طهران

الوكيل الإخباري - استدعت الخارجیة الإيرانية سفير تركيا في طهران دريا اورس على خلفية تصريحات لوزير الداخلية التركي حول تواجد حزب العمال الكردستاني في إيران.

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وسلمت وزارة الخارجية الإيرانية السفير التركي مذكرة احتجاج على تصريحات وزير داخلية تركيا ووصفته بغير المقبول.



كما انتقدت الوزارة تصريح السفير التركي في العراق وعدّته غير مبرر.



المصدر : روسيا اليوم

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