الأحد 28-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الاجهزة الامنية تباشر تمشيط منطقة صحراوية في البادية الجنوبية بحثاً عن حدث مفقود

الحكومة ترفع اسعار البنزين بنوعيه والديزل

الحكومة تقرر تثبيت بند فرق اسعار الوقود

التربية تتابع إختبار القراءة والحساب للصفوف الأساسية

الأعيان يقر مشروع الموازنة العامة

بلعاوي لـ الوكيل : الإصابة بكورونا المتحور بعد الإصابة بفيروس ووهان واردة

تفاصيل الوليمة التي تسببت باستقالة وزيري الداخلية والعدل

وزارة الصحة متفائلة بتحسن الوضع الوبائي قريبا

إرادة ملكية سامية بقبول استقالة المبيضين والتلهوني

رسالة هامة من الخصاونة للأردنيين

الأحد، 28-02-2021 02:58 م

الخارجیة الإيرانية تستدعي سفير تركيا في طهران

2202114132817907872545
العلم الإيراني


الوكيل الإخباري - استدعت الخارجیة الإيرانية سفير تركيا في طهران دريا اورس على خلفية تصريحات لوزير الداخلية التركي حول تواجد حزب العمال الكردستاني في إيران.

اضافة اعلان

وسلمت وزارة الخارجية الإيرانية السفير التركي مذكرة احتجاج على تصريحات وزير داخلية تركيا ووصفته بغير المقبول. 


كما انتقدت الوزارة تصريح السفير التركي في العراق وعدّته غير مبرر.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة






 




 

 


 

إقرأ ايضا
454564545454545

وفاة 7 أشخاص وإصابة 10 بجروح إثر تفجير إرهابي في العراق

603b7bc54236043a48475501

ميانمار.. مصرع متظاهرين برصاص الشرطة

603b81804c59b72451034d3f

الصومال .. محاولة اغتيال فاشلة ضد مسؤول في مقديشو

143-145508-robo-taxi-autonomous-departing-wuhan-china_700x400

اطلاق سيارة أجرة ذاتية القيادة بشوارع ووهان الصينية

603b32924236042bb8784792

ضحايا في انفجار بمجمع كيميائي بالصين

main_image603abde78f9d6

هزة أرضية تضرب ألاسكا الأميركية

أخبار متعلقة
image

ماذا كتب صدام حسين لابنته رغد في رسالته الأولى؟ - فيديو

13990929001095_Test_PhotoI

مبادرة أميركية ثلاثية تجاه إيران لإحياء الاتفاق النووي

109-150231-alliance-southiraq-explosion_700x400

هجوم مسلح وتفجير عبوة ناسفة على رتل للتحالف الدولي في العراق

AP17317251581112-1-e1510607504871

زلزال بقوة 5.6 ريختر يضرب إيران

9998940038

رغد صدام حسين تكشف لأول مرة من اتخذ قرار إعدام زوجها... فيديو

4c4f5326-48b9-4786-b68d-5aa1782a98cb_16x9_1200x676

السؤال الأصعب لرغد صدام حسين عن والدها !