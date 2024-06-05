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الأربعاء، 05-06-2024 12:40 م

الخطوط الجوية الأمريكية تستأنف قريبا رحلاتها إلى إسرائيل

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الوكيل الإخباري- من المقرر أن تستأنف شركتا "يونايتد إيرلاينز" و"دلتا إيرلاينز" الأمريكيتان رحلاتهما إلى إسرائيل هذا الأسبوع، بعد توقف في الخدمة بسبب الحرب المستمرة في غزة والهجوم الإيراني.

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وكانت شركة الطيران الإسرائيلية "إل عال" واحدة من شركات الطيران الوحيدة التي تقوم برحلات منتظمة منذ 7 أكتوبر بعد أن أوقفت معظم شركات الطيران الأجنبية خدماتها، في حين ظل معظم السياح بعيداً منذ عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة "حماس" في 7 أكتوبر.


ومن المقرر أن تستأنف شركة "يونايتد" رحلاتها إلى إسرائيل يوم الخميس، بعد تعليقها لعدة أسابيع. وكانت الشركة أول شركة طيران أمريكية تستأنف رحلاتها المباشرة إلى إسرائيل في مارس، لكنها أوقفت الخدمة مؤقتاً مرة أخرى بعد بضعة أسابيع في أعقاب الهجوم الإيراني.


ومن المقرر أيضاً أن تستأنف شركة "دلتا" خدماتها إلى إسرائيل يوم الجمعة، برحلة يومية إلى مطار جون كنيدي في نيويورك.


وقالت شركة الطيران في بيان إن "قرار استئناف المسار في 7 يونيو 2024، والذي تم تعليقه مؤقتاً في أكتوبر 2023، يأتي بعد تقييم شامل للمخاطر الأمنية من قبل شركة الطيران... تواصل دلتا مراقبة الوضع في إسرائيل عن كثب بالتعاون مع الشركاء الحكوميين والقطاع الخاص".


وكان من المقرر أيضاً أن تستأنف شركة طيران كندا، التي استأنفت رحلاتها إلى إسرائيل مثل "يونايتد" في مارس وتوقفت مؤقتاً بعد الهجوم الإيراني في أبريل، رحلاتها هذا الشهر لكنها مددت التعليق حتى أغسطس.


واستأنفت شركات الطيران الأجنبية الأخرى، مثل لوفتهانزا والسويسرية والخطوط الجوية البريطانية، رحلاتها إلى إسرائيل بالفعل على أساس محدود.

 

RT


 




 

 


 

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